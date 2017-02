Den mest utfordrende stillingen i yoga

Gjennom yogapraksisen gjør man et program med utvalgte stående, sittende og liggende øvelser, til vridninger, forover- og bakoverbøyer og opp-ned stillinger (inversjoner). Enkelte av stillingene kan oppleves utfordrende nok for noen, mens andre synes det går greit. Uavhengig av nivå og innsats vil flere ha store utfordringer med den aller siste øvelsen i yogapraksisen som på sanskrit heter savasana (eng: corpse pose, norsk: død-manns-kropp).

Se bildet større Savasana der føttene hviler på pute som hjelper på vonde korsrygger og rastløse bein. Pledd støtter nakken og nedre del av ryggen. FOTO: Anne Siv Aasen

Savasana er den mest brukte stillingen i avspenning og en god Savasana kan gjøre underverker for resten av dagen din. Stillingen kan utføres med diverse yogautstyr som støtte eller man ligger helt flatt på ryggen på yogamatten sin. De elever som ikke kan ligge på ryggen, blir guidet inn i alternative øvelser i avspenningsdelen, gjerne sittende på pute eller stol.

Se bildet større Savasana for gravide som kanskje trenger ekstra høyde og mer støtte. FOTO: Anne Siv Aasen

Effekten av Savasana er mange. Blant annet fremmer stillingen avslapping, roer ned hodet, lindrer stress, hodepine og mild depresjon, hjelper kropp og sinn til å slappe av, lindrer søvnproblemer og trøtthet. Savasana kan også påvirke til å senke blodtrykket.



For dem som er ukjent med yoga vil man kanskje tro at man bare slenger seg ned på ryggen og ligger der til man sovner. Slik er det ikke. Man er i full bevissthet mens kroppen og hodet er helt avslappet for å få maksimalt utbytte av yoga asana-praksisen (de fysiske øvelsene du har jobbet med på yogamatten).



Gjennom Savasana, ligger du på ryggen og justerer deg godt inn i stillingen for å ligge så nøytralt som mulig. Instruktøren veileder deg hvordan du skal plassere armer, bein og hode og hvordan også ligge med et mykt, avslappet ansikt. Deretter lukker du øynene og lar pusten gå. Savasana varer i rundt 10 til 20 minutter, men selv bare et par minutter i denne stillingen kan gi god effekt.



Min erfaring er at det kan ta litt tid i starten å forstå når kroppen virkelig slapper av. Har du noen gang tenkt på hvordan munnen og øynene dine er når du slapper av? Hvordan er skuldrene dine plassert? Er de spisse og trukket langt opp mot ørene eller ligger du med åpne, runde skuldre? Bruker du musklene i beina for å holde dem på plass eller er de avslappet og ligger tungt ned i gulvet?

Se bildet større Rastløse kropper og spente skuldre er plutselig borte etter en økt med yoga. FOTO: Anne Siv Aasen

Jeg ser ofte elever på yogamatten som gjør seg klar til avspenning, men kroppen er langt i fra avslappet. Tennene og kjeven biter hardt sammen, munnen er stram og øynene knipes igjen. Skuldrene nærmest letter opp i fra gulvet og fingrene knuges inn i håndflaten. Det er svært vanskelig å få til å slappe av og dra nytte av avspenningen slik. Dette gjelder både barn og unge som voksne.



Instruktør hjelper til der det trengs med å flytte på armer og bein og å bygge opp med støtte fra yogaputer, pledd og øye-meditasjonsposer for å få kroppene til å slappe mer av. Enkelte ganger legger vi sandsekker over urolige bein eller bruker belter på ulik måte for å gi ekstra ro til kroppen, gjerne en lett nakkemassasje med eteriske oljer og beroligende musikk i bakgrunnen. Alt for at du skal få til en så god avspenning som mulig.

Se bildet større Supta Baddha Konasana, en alternativ stilling for avspenning for å vise hvordan en kan bruke yogautstyr for at kroppen skal ha det så godt som mulig i avspenning. FOTO: Anne Siv Aasen

Hvorfor er Savasana så utfordrende?



På slutten av yogapraksisen din er målet at hodet og kroppen har jobbet så pass godt at du vil dra nytte av avspenningsdelen. Selv om kroppen din fysisk er klar til avspenning, kan hodet og tanker forstyrre. Typiske tanker som dukker opp: Hvor mye er klokken? Tenk om jeg sovner? Var det noen som snorket? Jeg er sulten, hva skal jeg lage til middag? Tenk om magen min rumler høyt? Er jeg fornøyd med forholdet mitt? Er jeg fornøyd med livet mitt slik det er nå? Det er normalt for hodet å prøve å motstå denne dype avspenningen.

Se bildet større Viparita Karani, «legs up the wall» - en annen stilling i avspenning, der belte og pute er brukt som støtte. Denne øvelsen gjør magi for hovne, rastløse føtter og trøtte korsrygger. FOTO: Anne Siv Aasen

Savasana er den ultimate handlingen for bevisst overgivelse. Det tar tid og øvelse å kunne koble ut og få full effekt av avspenningen.

Savasana hjelper oss å koble helt ut, slippe alt og bare være tilstede her-og-nå. Verden og hverdagen i dag går unna i et forrykende tempo, det er multitasking på høyt plan og stimuli fra alle kanter. Evnen til å kunne ta en time-out er viktigere enn noen gang. I avspenningsdelen lager man rom for å oppnå fred og ro i tanker og hodet, for å lade energi og skape balanse til å kunne gå videre i dagen med økt kvalitet.



Namasté