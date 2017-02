Foreldremøte Uganda-style

Lille julaften kom jeg hjem til Norge etter tre innholdsrike måneder i Uganda. Vi har fått gjort mye og prosjektet går veldig bra. Fokuset framover er å styrke fattige foreldre og hjelpe dem til å få inntektsbringende arbeid slik at de kan dekke viktige behov som tak over hodet, mat på bordet og skolegang til barna sine.



På grunn av gavmilde støttespillere her hjemme har vi de to siste årene hatt et overskudd som har gjort det mulig å dekke skolegangen til fattige barn utenfor barnehjemmet. Skolegang er en av de aller viktigste faktorene for utvikling og en investering som både er målbar og risikofri.

Se bildet større Stolte skolebarn synger nasjonalsangen Jeg har aldri møtt et barn i Uganda som har klagd på skolen eller som ikke har ønsket å gå der, selv om de både får fysisk avstraffing og har kjempelange skoledager. FOTO: Serina Søyland Bru

I 2016 dekket vi skolegangen til totalt 33 barn. I år var planen å øke til 35. Men slik gikk det ikke. Forsørgere, særlig enslige mødre, har de siste månedene kommet i hopetall for å be om hjelp. Vi har notert ned alle henvendelsene og Justus har gått på hjemmebesøk og kartlagt bakgrunn og livssituasjon. Han har hørt mange hjerteskjærende historier og synes det har vært utrolig vanskelig å avvise mennesker i nød når han vet at vi faktisk har penger i kassen.



Grunnen til at vi bestemte oss for å stoppe på 35 barn var at vi regnet på hva det vil koste å ta barna gjennom hele utdanningsløpet, frem til ferdig fagbrev. I år ville det koste litt over 35.000 kr å hjelpe 35 barn på barneskolenivå, men om bare seks år ville dette beløpet være oppe i 70.000 fordi skoleutgiftene stiger kraftig når barna går over på ungdomsskole og videregående. Vi trodde derfor at vi ikke kunne regne med å klare mer enn dette.

Se bildet større To klasser delt med en ikke så veldig lydtett vegg. FOTO: Serina Søyland Bru

Men det er noe fint med Afrika. Det er liksom viktigere å handle i nuet, og med hjertet, enn å planlegge veldig langt fram. Det handler nok litt om manglende mulighet til å planlegge (og spare) i kulturer der storfamilien er sosialsystemet, og litt om verdenssyn. I mange afrikanske land har fortid og nåtid mye større verdi enn den uvisse fremtiden, mens i kalde Norge har vi ikke hatt noe annet valg enn å planlegge for å overleve neste vinter.



Uansett. Justus, som daglig hørte historiene til disse desperate foreldrene, mente vi burde ta sjansen på å øke til 50 barn. Det verste som kunne skje var jo tross alt at det en dag kanskje ikke er nok penger til alle barna. Men om et barn har fått gå på skole frem til niende klasse, lært engelsk, matematikk og litt om hvordan verden henger sammen, er dette et mye bedre utgangspunkt enn om dette barnet aldri hadde satt sine føtter i et klasserom i det hele tatt.

Se bildet større Flittige og fornøyde elever i baby-class. I Uganda må barn gå på skole tre år før de får begynne i første klasse. «Baby-class», «middle-class» og «top-class». FOTO: Serina Søyland Bru

På bakgrunn av dette tok vi sjansen og økte til 50 barn. Dette skoleåret vil koste omtrent 55.000 kroner. Om seks år vil prisen være rundt 90.000 kroner, hvis ikke da staten kommer til fornuft og bestemmer at «gratis skolegang» i praksis skal bety gratis skolegang. Tiden vil vise. I mellomtiden får 50 glade barn være på det tryggeste og viktigste stedet de kan være.



Lørdag 29. januar arrangerte Justus et foreldremøte for omsorgspersonene til barna vi nå dekker skolegang for. Det ble et sterkt og fint møte, med litt andre ting på dagsordenen enn et vanlig norsk foreldremøte. Justus startet med å forklare foreldrene at deres barn ble valgt til å få dekket skolegang, mens mange titalls andre barn, som heller ikke går på skole, måtte avvises. Det er derfor viktig at disse foreldrene samarbeider med prosjektet og deltar på møter, både på skolen og Birungi's. Når barna får skolegang er automatisk også foreldrene en del av prosjektet og skal følges tett opp for å finne en vei ut av fattigdommen.

Se bildet større Justus, med ryggen til, motiverer fattige foreldre til å bidra til at barna får mest mulig ut av skolegangen vi dekker for dem. FOTO: Serina Søyland Bru

Foreldrene må gi barna tid til å gjøre lekser før de setter dem til å gjøre andre arbeidsoppgaver i hjemmet. De bør også prøve å hjelpe til med leksene, og dersom de ikke kan hjelpe bør de sende barna til Birungi's for leksehjelp.



Justus forklarte foreldrene at det er viktig med åpenhet rundt HIV-smitte og andre sykdommer slik at riktig støtte, hjelp og veiledning kan bli gitt. Rashidah, husmoren vår, informerte foreldrene om å holde god hygiene, klippe håret og neglene til barna og la sko og uniform alltid være rene. Denne informasjonen kan virke banal, men vi har hatt mange tilbakemeldinger fra skolene om at barna «våre», særlig fra familier der foreldrene aldri har gått på skole, kommer på skolen ustelte og i skitne uniformer. Grunner til dette kan være mangel på såpe eller mangel på andre klær og sko, som gjør at barna går i uniformene når de arbeider hjemme. Det kan også være at omsorgspersonen jobber hele dagen hjemmefra og at barna må ordne seg selv.



Videre tok Justus opp viktigheten av å leve som gode eksempler for barna. Flesteparten av foreldrene er alenemødre, og Justus bad disse om å slutte å ta med elskere hjem for å ligge med dem når barna sover på samme rom. Han forklarte at dette kan skremme og skade barna psykisk. Krangling og slåssing med elsker måtte de også prøve å skåne barna for.

Se bildet større Barn leker i mor sin bedrift. Den «trådløse» telefonen i forgrunnen gir en kreativ touch til den enkle systuen. FOTO: Serina Søyland Bru

Etter at Justus hadde tatt opp dette temaet reiste en dame seg. Hun er alenemor for fem barn som hun har fått med fire forskjellige menn. Hun forklarte at dette er på grunn av fattigdom. Da første mann forlot henne med et barn satt hun igjen alene uten jobb og inntekt til å fø seg selv eller barnet. Hun fikk derfor en ny mann til å forsørge henne, men da hun ble gravid forsvant han også.



Slik gikk det flere ganger, og jo flere barn hun fikk å forsørge, dess mer desperat trengte hun en mann til å skaffe mat og tak over hodet. Nå hadde også siste mann forlatt henne og hun satt igjen alene med omsorgen for fem barn. Hun og barna spiste kun ett måltid om dagen, noe barna nå var vandt med. Kvinnen benyttet anledningen til å takke for at vi hjelper henne å lette byrden, ved å gi skolegang, mat og klær til ett av barna hennes. Nå har hun i alle fall ett håp i livet å klamre seg til.



Etter at alenemoren hadde delt denne historien engasjerte de andre foreldrene seg i samtalen og forklarte hvordan fattigdommen tvinger dem inn i umulige og nedverdigende situasjoner. Det er selvsagt ingen fattige kvinner som ønsker å føde flere barn inn i elendighet, men dette blir altfor ofte resultatet da det kan virke som den eneste måten å få tilgang på mat eller husly er gjennom en mann. De fleste alenemødrene på foreldremøtet hadde historier som lignet på denne kvinnens.

Se bildet større På skolen skal uniformen være ren og skoleskoene skinne. FOTO: Serina Søyland Bru

Justus informerte om familieplanleggings-tilbud og om å være ansvarlige og trygge foreldre for barna sine. Til slutt bad ham alle foreldrene om å sende barna for å hente uniformer, skolebøker og utstyr på Birungi's lørdagen etterpå før offisiell skolestart mandag 6. februar. Foreldremøtet ble avsluttet på samme måte som de fleste møter i Uganda, med bønn. Alt i alt, et ganske annerledes foreldremøte enn det vi har i Norge.



50 barn er ingenting mot de tusenvis av barna som i dag er barnearbeidere eller sitter hjemme fordi foreldrene ikke har råd til skolegang. Diktator Museveni snakker så fint om at Uganda har gratis skolegang for alle, men dette stemmer ikke. Både registreringsavgift, uniform, bøker, penner, utstyr, feiekoster, dopapir, såpe, lunsj og eksamensavgift må betales av foreldrene for at barnet skal få skoleplass. Prislappen blir omtrent 1200 kroner i året, noe altfor mange ikke har råd til.



Jeg skulle ønske vi ikke trengte dekke skolepenger til barn, både fordi skolen burde vært gratis og fordi foreldre burde hatt jobber som gav dem nok inntekt til å klare seg selv. Hjelp utenfra er ikke ønskelig, men noen ganger helt nødvendig. Å gi 50 barn skolegang, som ellers aldri ville fått sjansen, er å skape håp om en bedre fremtid i 50 nye hjem. Det blir spennende å følge familiene og se hva det blir av disse barna i framtiden.

Se bildet større Omtrent midt i steinbruddet, halvt skjult av et tre, kan en se det beige-fargede Birungi-huset. Steinbruddet er arbeidsplass for mange fattige kvinner, menn og ungdommer. FOTO: Serina Søyland Bru

Skoleprosjektet er én måte å hjelpe på. Men det finnes en enda mer verdig og bærekraftig måte å sørge for at barn får skolegang på. Nemlig ved å gi barnas foreldre, i hovedsak alenemødre, inntektsbringende arbeid. Dette kommer til å bli et hovedfokus framover.



Til dette arbeidet skal vi ha en rettighetsbasert tilnærming, som betyr at vi hele tiden skal bevisstgjøre deltakerne om hvilke menneskerettigheter de har og hva de bør kreve av regjering, lokalsamfunn og medmennesker (rett på skolegang, levelige arbeidsforhold, rapportere vold, utnyttelse osv). Hvordan vi har tenkt å skape arbeidsplasser, og bidra til en utvikling som handler mer om å reise seg og kreve sin rett framfor å la seg ydmyke og bli utnyttet, skal jeg skrive mer om senere.