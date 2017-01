Lidenskapelig fotograf

Mitt navn er Tobias Eskeland. Jeg er en ivrig hobbyfotograf på snart 17 år, som tar for det meste landskaps- og dyrebilder. Jeg bodde på Fister i Hjelmeland kommune fra jeg var ca to til ca 14 år, men bor nå i Stavanger.

Se bildet større Fantastiske høstfarger i Vålandskogen.

Innstillinger: f/22, 0,6 sek lukkertid, ISO 100. Tatt med Canon EOS 1Dx & Canon EF 16-35mm f4 FOTO: Tobias Eskeland



Jeg kjøpe mitt første speilreflekskamera i julen 2013, et Canon EOS 550D. Dette var et helt enkelt nybegynnerkamera. Jeg hadde lite til ingen peiling her egentlig, så var grønn knapp/auto som gjalt, altså slikt at kameraet stilte instillingene automatisk, etter forholdene.



Jeg var veldig ivrig på å lære meg manuelle innstillinger, men dette tok tid fant jeg ut, men øvelse gjør mester. Og jeg lærte det til slutt.

Se bildet større Solnedgang på Ropeid.

Innstillinger: f/14, 3,2 sek lukkertid og ISO 5O. Tatt med Canon EOS 6D & Canon EF 16-35mm f4 FOTO: Tobias Eskeland



I 2014 byttet jeg kamera, og kjøpte meg en Canon EOS 7D, fordi jeg så behovet for det. Dette kameraet hadde jeg i ca. ett år, før jeg solgte det, fordi jeg følte jeg trengte noe bedre.



Kameraverdenen er stor, og valg av kamera er ikke en lett ting. Det jeg gjorde var rett og slett å lese tester, og lese hva de ulike kameraene var gode/bedre på. Det sto mellom 7D Mark II, 5D Mark III og 6D, alle Canon-kameraer.

Se bildet større Solnedgang på Sele.

Innstillinger: f/14, 1,6 sek lukkertid, ISO 50. Tatt med Canon EOS 6D & Canon EF 16-35mm f4 FOTO: Tobias Eskeland



Jeg leste tester i en lengre periode, før jeg klarte å bestemme meg. Men siden en av tingene jeg savnet var bedre ISO-ytelse (støy), kuttet jeg ut 7D Mark II. Da sto det mellom 6D & 5D Mark III.

Se bildet større Fyret på Håtangen under åpen himmel

Innstillinger: f/2.8, 15 sekunder lukkertid, ISO 3200. Tatt med Canon EOS 1Dx & Sigma 24mm 1.4 Art FOTO: Tobias Eskeland



Disse to kameraene er ganske like i praksis, utenom prisen, 5D3 var nesten dobbel så dyr, og fant ut at jeg ikke trengte de egenskapene som 5D3 hadde, i forhold til 6D, så jeg havnet på en pent brukt 6D + en Canon 17-40mm (som jeg tok i innbytte da jeg solgte 7D). Og det har jeg aldri angret på. Nå fikk jeg den bildekvaliteten jeg ønsket, og var kjempehappy.

Se bildet større Spurvehauk i flotte høstfarger

Innstillinger: f/5.6, 11250 sek lukkertid, ISO 1600. Tatt med Canon EOS 6D & Canon 100-400mm f/4.5-5,6 IS II. FOTO: Tobias Eskeland



Etter nesten 2 gode, og fantastiske år med 6D, syns jeg det var på tide å ta en aller siste oppgradering. Nå til julen 2016/17 slo jeg aldri så lite på stortromma og kjøpte fete og råkule Canon EOS 1Dx til meg selv som julegave. Dette fikk jeg råd til takket være at jeg fikk solgt 150 kalendere med bildene mine i.

Se bildet større Morgenstemning har gull i munn - tatt ved Bjørheimsvatnet.

Innstillinger: f/11, 120 sekunder lukkertid, ISO 100. Tatt med Canon EOS 1Dx & Canon EF 16-35mm f4’ FOTO: Tobias Eskeland



Av utstyr bruker jeg følgende:

Kamera: Canon EOS 1Dx

Objektiver: Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, Sigma 24mm 1,4 Art og Canon 100-400mm 4,5-5,6L IS II.

Fotosekk: F-Stop Satori + ICU (innmaten) i XL.

LEE filters: Little stopper, Big stopper, ND 0.6 Proglas, 0.9 hard graderingsfilter, 0.3, 0.6 og 0.9 soft graderingsfilter.

Stativ: Sirui

Se bildet større Panorama fra Skjekkjesåsen:

Innstillinger: 7 bilder, satt sammen til 1 i etterbehandlingen. f/11, 18 sek lukkertid, ISO 100. Tatt med Canon EOS 6D & Canon EF 16-35mm f4. FOTO: Tobias Eskeland



Her er en liten smakebit av mine bilder :)

NB! Alle bildene er tatt av meg (Tobias Eskeland), kopiering av bildene er forbudt.