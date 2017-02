Skinn er inn

Eg har lenge hatt sansen for skinn og skinnimitasjon. Type cognacfarga. Eg har pute, vesker, iPhoneetui, skjørt, klokke, armbånd og samtlege i familien har opp til fleire par sko. Poenget mitt er at cognacfargen passar til alt. I tillegg er det ein kjempefin kontrast til dei fleste fargar og kjempefin og eksklusiv detalj. Til både interiør og mote.

Se bildet større Ei cognacfarga pute i sofaen blir ein fin kontrast til alle andre fargar. FOTO: Hilde Hauge

Se bildet større Det skal ikkje mykje til for å gjera ein gammal stol ny og trendy. FOTO: Hilde Hauge









































Då me innreda det nya kontoret til Ryfylke Trelast i vågen på Jørpeland bestilte me skinnimitasjon i metervare på Fagmøbler. Me bestilte stolar frå Aksel Hansson og gav dei «skinnet» me ville ha og fekk på den måten stolane akkurat slik me ville ha dei, lys eik med cognacfarga skinn. Knallfin kombinasjon. Og i lag med svart kjøkken, mintfarga veggar og grå betongliknande fliser er cognacfargen prikken over i-en spør du meg.

Se bildet større Det er enkelt å trekka om stolar som har laus sitjepute. Då treng du bare stoff eller skinn i metervare og ein stiftemaskin. FOTO: Hilde Hauge

Se bildet større Ein gammal stol blir ny ved hjelp av skinn i metervare og ein stiftemaskin. For småbarnsforeldre er det betre med skinn eller skinnimitasjon enn stoff, då det er lettare å gjera reint. FOTO: Hilde Hauge















































Eg har òg trekt om nokre gamle stolar heima som er godt brukte av ungar. Litt lettare å halda reine nå. Det er veldig enkelt å fornya slike stolar med avtagbart sete. Du treng kun ein stiftepistol og stoff du vil bruka. Og stolen blir som ny.

Se bildet større Litt cognacfarga skinn var alt som skulle til for å laga ein ny stol. FOTO: Hilde Hauge

Se bildet større Fint og slitesterkt med skinn på stolputa. FOTO: Hilde Hauge









































Viss du for eksempel kjøper ny sofa eller lenestol og kunne tenkt deg matchande spisetolar, kan du bestilla stoff i metervare og anten trekka dei om sjølv eller få ein møbelsnekkar til å gjera det for deg. Det er er ikkje alltid ein får stolar i same stoff som sofa eller at du finn akkurat dei stolane du vil ha med rett farge, og då er det eitt godt tips å trekka dei om.

Se bildet større Hilde laga seg like godt eit enkelt skinnskjørt. FOTO: Hilde Hauge



I tillegg fekk eg sydd meg eit skjørt av stoffet. Då kom mestringsfølelsen kjapt på plass skal eg seia deg!