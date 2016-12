Strands første yogafestival

Det gode miljøet er viktig å ta vare på og det var utgangspunktet for at jeg ønsket å arrangere en festival. Å fylle salen med dem som hadde lyst å være med for å ha det gøy, gjøre noe godt for kropp og hodet, men ikke minst, for å bli bedre kjent og ha tid til å prate rundt god mat og hyggelig stemning. Yogafestival ble satt opp siste helgen i november og billettene ble solgt ut kjapt.

Se bildet større Yogafestivalen er i gang og her er vi i gang med nok en økt, sittende i Virasana - heltestilling. FOTO: Anne Siv Aasen

Godt over 22 flotte yogis og yoginis i alle aldre og utgangspunkt stilte i en fullsatt sal begge helgedagene. Noen var temmelig nye i yoga, andre har praktisert over tid. Vi underviste yoga for alle. Det kom tilreisende fra Stavanger/Sandnes-området og en haug av folk fra Strand kommune. Utrolig kjekt og ikke minst stas å kunne stelle i stand et slikt arrangement der stemningen var høy og smilene strålte om kapp med den nydelige solen vi var så heldig å ha den siste dagen.

Jeg hadde med meg to dyktige og flotte yogalærere som underviser fast eller i perioder hos meg her på Jørpeland. De gjorde en kjempejobb og det samme gjorde de totalt cirka 30 elevene som deltok gjennom hele helgen.

Se bildet større Partnerøvelser. FOTO: Anne Siv Aasen

Morgenen startet med Early Birds yogaklasse klokka 07.30. Her fikk vi en god start på dagen med program for å våkne opp, få varme i kroppen og god energi. Etter timen spiste vi frokost, koste oss med nøtter, te og kaffe før to nye timer med utvalgt fokus, etterfulgt av lunsj.

Vi hadde satt av 75 minutt til lunsjpause hvor en lokal kafé og bakeri stod for spesialbestilt mat som passer til en yogafestival. Vegan, vegeteriansk og vanlig med deilig hjemmelaget brød til. Det var salg av nysteikte vafler og hjemmestrikkede ullsokker, yogautstyr og stand fra eteriske oljer.

Se bildet større Yogastol er noe vi bruker ofte i timene våre, her jobbes det med å øke fleksibiliteten i hoftene. FOTO: Anne Siv Aasen

Etter lunsj var det satt opp tre ulike yogaklasser med uvalgt og variert tema. Programmet per dag inneholdt 6 x 60 minutters økter med pause mellom hver økt. Det ble lagt opp til god avspenningsdel på slutten av hver time og en hadde selvsagt mulighet til å legge seg ned i avspenning eller ta en pause ved behov.

Det ble solgt både dagspass og festivalpass, og deltakerne stod fritt til å delta på alle eller utvalgte timer den dagen de var påmeldt.

Se bildet større Her ligger vi i avspenning, stillingen heter Viparita Karani og bruker beltestøtte og øyen-meditasjon poser for å roe ned og finne stillhet i seg selv. FOTO: Anne Siv Aasen

De aller fleste var med fra morgen til ettermiddag og vi fikk virkelig jobbet godt fra topp til tå på en balansert måte, der ingen muskler eller ledd fikk sluntre unna. Vi jobbet oss gjennom nakke, skuldre, rygg, hofter, lår, detoxing, mindfullness, meditasjon, pusteøvelser (pranayama), å styrke kroppens svake side og rolig/ restorative yoga med gode avspenningsøvelser.

Det var en så innholdsrik og gøy helg at flere ønsket å melde seg på til vårens festival med det samme. Kjempegøy.

Se bildet større Av og til får du tilbud om lett nakkemassasje (valgfritt) eller justeringer i skuldrene for å falle bedre til ro i avspenning. FOTO: Anne Siv Aasen

I skrivende stund er jeg på vei til New York for å fordype meg i utvalgte emner og gleder meg som et barn til å ta med inspirasjon og økt kunnskap hjem til yogamattene på Strandalandet.

Yoga to the people <3

Anne Siv