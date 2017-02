«Welcome to Scotland!»

Jeg heter Pål Fjelde, er 22 år gammel og kommer fra Fjelde på Jørpeland. Jeg spiller for øyeblikket fotball for St Mirren utenfor Glasgow i Skottland. Har tidligere spilt for Staal Jørpeland, Viking FK og Bryne FK.



Da jeg fikk spørsmål om å skrive blogginnlegg i Strandbuen om livet som fotballspiller i Skottland, tenkte jeg med en gang at denne anledningen kunne brukes til å inspirere og motivere unge fotballspillere i Ryfylke – derfor sa jeg ja og forhåpentligvis klarer jeg det.



Målet med mitt bidrag er derfor å inspirere og motivere unge fotballspillere i Ryfylke, enten man ønsker å spille for en klubb i Ryfylke, andre plasser i Norge, Spania eller kanskje Storbritannia. Det er nemlig mulig å bli fotballproff, om en ønsker det, selv om en kommer fra Ryfylke!



Når det er sagt er jeg bare en 22 år gammel gutt som verken er i mål med det jeg drømmer om, eller er tilfreds med å være der jeg er nå resten av karrieren. Jeg vil videre og akkurat det tror jeg er nøkkelen til å nå langt som fotballspiller.



Av egne erfaringer vet jeg at det trengs en blanding av sult, stahet, gode holdninger og en indre motivasjon som hele tiden gjør at en «vil mer», for å nå langt som fotballspiller. En trenger likevel ikke å spille profesjonell fotball for å ha det gøy – og det å ha det gøy med fotballen er jo det viktigste! Har en det gøy og trives så vil en naturligvis legge ned mer tid på å trene og det å trene, ja det hjelper – lover deg!

Se bildet større I januar ble det klart at Pål Fjelde spiller for skotske St Mirren fra denne sesongen av. Her fra signeringen. FOTO: St Mirren

Kontrakten min med Bryne FK gikk ut den 31.12.2016, og jeg har de siste årene ventet på muligheten til å prøve meg som fotballspiller i Storbritannia. I slutten av november 2016 reiste jeg til England for å trene med ulike lag. Jeg fikk ingen konkrete tilbud med det første, likevel takket jeg nei til kontraktstilbudet jeg fikk fra Bryne.



Heldigvis dukket det etter hvert opp en mulighet i Skottland. St Mirren hadde sett video av meg og jeg ble invitert opp for å prøvespille. Den tidligere storklubben slet i bunnen av Championship, likevel var dette interessant, ettersom Championship i Skottland holder bra nivå og kan åpne dører til større ligaer om en gjør det bra.



Jeg var på ferie i Liverpool da jeg fikk en telefon fra agenten om å pakke sakene mine og reise opp til Glasgow for å spille en treningskamp dagen etter. Jeg kastet meg på toget og tre timer senere var jeg i Glasgow. Ting kan skje raskt i fotball!

Se bildet større En fornøyd Pål Fjelde etter å ha fått kontrakt med St Mirren. FOTO: St Mirren

Som prøvespiller kom jeg inn i garderoben og hadde aldri sett spillerne før. Det er alltid spesielt å komme inn i en garderobe som prøvespiller. Alle spillerne er jo redde for plassen sin, og vil for alt i verden ikke at noen skal komme å ta plassen deres. Jeg hilste på spillerne og ble tatt godt imot. Kampen gikk greit og jeg følte selv at jeg hadde gjort en god kamp. Nå var det spennende å høre hva trenerne og klubbdirektøren syntes. Da jeg stod å ventet på agenten min utenfor garderoben, så jeg et stort glis komme mot meg rundt hjørnet. Agenten hadde gode nyheter, de likte det de så!



Etter en kamp og en trening ble jeg kalt inn på kontoret til manageren. Han hadde sett nok og ville tilby meg kontrakt. Jeg var selvsagt glad for det, men av tidligere erfaringer var det ingen grunn til å ta av. Jeg hadde nemlig fått samme beskjed av en klubb utenfor London kalt Stevenage FC – uten å få noe kontraktsforslag.

Se bildet større Midtbanespiller Pål Fjelde i debutkampen, som endte 2-0 for St Mirren. FOTO: St Mirren

Det ble som ventet noen dager med venting og tenking, før jeg plutselig en onsdagskveld i januar fikk beskjed om å være i Glasgow til trening torsdag morgen. Det betydde opp kl 04.45 for å rekke flyet slik at jeg var i Glasgow klar til å trene kl 10.00 for deretter å signere etter trening.



Jeg ble møtt med snøstorm i Glasgow, dette var typisk Skottland, ifølge assistenttreneren som hentet meg på flyplassen «Welcome to Scotland!» Jeg var selvsagt trøtt, jeg hadde jo ikke fått mine ni timer med søvn, men det gikk fint denne dagen – jeg signerte for St Mirren i skotsk Championship – et delmål var nådd! Både jeg og klubben var fornøyd.

Se bildet større Jubel med nye lagkamerater i St Mirren etter en skåring i debutkampen. FOTO: St Mirren

Jeg kom inn i gymmen på treningsfeltet dagen etter og ble møtt med disse ordene på veggen: «Work hard to get there, work even harder when you get there!» Jeg gleder meg til å fortsette det harde arbeidet!



Fortsettelsen følger!



Best wishes from Glasgow