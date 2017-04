Ny serie i Strandbuen - Folk til fjells

Denne veka startar me med ein ny serie i Strandbuen, både på nettsida og i avisa, som me har kalla «Folk til fjells». Her får du møta folk frå Strand, Forsand og Hjelmeland, som går tur med Strandbuen sin journalist. I den første reportasjen møter du Torunn Vestbø.

