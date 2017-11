Frykter at de blir «husmenn»

Disse entreprenørene sysselsetter 40 personer og ønsker delte entrepriser. Fra venstre: Atle Karlson (Fiskå Maskin AS), Eirik Strand (Reidar Eie AS), Jan Gaute Krogevoll (Fiskå Maskin AS), Julie Brodtkorb (MEF), Marie Oftedal (MEF), Morten Håland (Kåsen Fjellsprengning AS), Anja Sande Skjærvoll (Fiskå Maskin AS) og Edvart Stein (Stein Maskin & Transport AS). FOTO: Roar Larsen