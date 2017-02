Kjøper lokal bedrift

Sub Sea Services, her representert ved Bernt Arne Breistein og Bente Robertsen, kjøper opp Ronny og Kenneth Hus sine aksjer i Rush Maskinering AS. FOTO: Roar Larsen

Jørpelandsbedriften Rush Maskinering AS blir kjøpt opp av Sub Sea Services AS. Den nye eieren har vært deleier i selskapet siden 2008 og har vært bedriftens største kunde i mange år.