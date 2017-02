Ber om shopping-felt i ferjekøen

Det er unødvendig med fem felt i ferjekøen på Sande, og Hanne Sundbø meiner eit «ventefelt» vil vera bra for butikkane i Sandetorjå. FOTO: Magnar Riveland

Det er ikkje nødvendig med fem felt i ferjekøen på Sande på Hjelmeland etter at det kom to ferjer, meiner handelsnæringa, og ber om at det femte feltet blir parkering for dei som vil handla i butikkane.