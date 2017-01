Bygginga er i gang

Arbeidet med å bygge bru til Jørpelandsholmen har kommet i gang. Fra venstre gravemaskinfører Terje Breiland og Øystein Fosse fra T. Stangeland Maskin, mens Jostein Wagle fra Strand kommune står til høyre. (Foto: Jens Bjørheim)

Første spadestikk for brua til Jørpelansholmen er tatt. Dermed er startskuddet for et lenge etterlengtet prosjekt igangsatt.