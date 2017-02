Ferjekonsulent er snart på plass

En ferjekonsulent skal jobbe for privat ferjedrift over Høgsfjorden etter at Ryfast er realisert. (Arkivfoto)

Forsand kommunestyre har tidigere vedtatt å bevilge penger til en ferjekonsulent som skal jobbe for privat ferjedrift over Høgsfjorden etter at Ryfast er realisert. Denne personen er snart på plass.