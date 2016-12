Ferjer ble innstilt

Tau-ferja ble midlertidig innstilt fra kl. 16.40 mandag. Litt tidlegere på ettermiddagen var ferjeruta Hjelmeland-Nesvik blitt innstilt. Litt før klokka 18 meldte Norled at Høgsfjord-sambandet var blitt innstilt midlertidig - på grunn av strømbrudd på Sandnes-sida av fjorden. Men bare en halvtime senere ble det opplyst at det igjen var normal drift på Høgsfjorden. Klokka 19.04 meldte Norled at Høgsfjord-sambandet igjen var midlertidig stengt.

Norled la imidlertid til at det igjen kan bli stans i Høgsfjord-sambandet på kort varsel på grunn av værforholdene mandag kveld.

I Nordre Strand var mange husstander uten strøm på grunn av uværet mandag ettermiddag. Feilen ble raskt funnet. Et tre hadde blåst over en strømlinje.

Mandag kveld ventes det økning til vestlig full og periodevis sterk storm, med vindkast på 35 - 45 m/s innover land. Vakthavende meteorolog opplyser at vinden vil komme opp i storm styrke fra ettermiddagen og fram mot midnatt. Den vil dreie fra vest mot norvest utpå kvelden. Det er også ventet vannstand 75 - 90 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellene.

Kombinasjonen av sterk vind og høy vannstand fører spesielt til fare for skader i kystsonen.

På sin nettside anbefaler Strand kommune innbyggerne om på forhånd å gjennomføre forebyggende tiltak som å sikre båter, brygger, utstyr og bygninger så godt det lar seg gjøre.

– Vi anbefaler alle å sikre løse gjenstander og bygningsdeler. I tillegg kan det komme mye nedbør, så sjekk gjerne sluker og drenering. Det frarådes å bevege seg ute unødig når vinden er på det sterkeste, spesielt langs sjøen. Vi minner om aktuelle kommunale vakttelefoner: Veg, havn og flom: 453 92 944, Brannvesen: 905 76 270 (IKKE alarmtelefon! Bruk da 110). Ved akutte hendelser brukes som vanlig nødnummer 110, 112 og 113, skriver Strand kommune.

Meterologer melder søndag kveld at stormen trolig rammer hardest i Rogaland.

Ut fra varslene fra Yr.no ser det ut til at stormen vil merkes veldig godt i Hidlefjorden og Idsefjorden. De indre delene av Ryfylke ser ikke ut til å få like sterk vind.

Statens vegvesen har bedt folk la være å kjøre lange turer på andre juledag på grunn av ekstremværet.