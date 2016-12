Ferjer var innstilte

Tau-ferja ble midlertidig innstilt fra kl. 16.40 mandag. Litt tidlegere på ettermiddagen var ferjeruta Hjelmeland-Nesvik blitt innstilt. Litt før klokka 18 meldte Norled at Høgsfjord-sambandet var blitt innstilt midlertidig - på grunn av strømbrudd på Sandnes-sida av fjorden. Men bare en halvtime senere ble det opplyst at det igjen var normal drift på Høgsfjorden. Klokka 19.04 meldte Norled at Høgsfjord-sambandet igjen var midlertidig stengt.

I 23-tida hadde vinden roet seg noe, og det var håp om at ferjene kunne begynne å gå igjen etter midnatt. I løpet av natta og tidlig morgen var ferjene tilbake i rutene sine igjen.

I Nordre Strand var mange husstander uten strøm på grunn av uværet mandag ettermiddag. Feilen ble raskt funnet. Et tre hadde blåst over en strømlinje.

Kommunene advarte dagen før mot stormen. På sin nettside anbefalte Strand kommune innbyggerne om på forhånd å gjennomføre forebyggende tiltak som å sikre båter, brygger, utstyr og bygninger så godt det lar seg gjøre.

– Vi anbefaler alle å sikre løse gjenstander og bygningsdeler. I tillegg kan det komme mye nedbør, så sjekk gjerne sluker og drenering. Det frarådes å bevege seg ute unødig når vinden er på det sterkeste, spesielt langs sjøen. Vi minner om aktuelle kommunale vakttelefoner: Veg, havn og flom: 453 92 944, Brannvesen: 905 76 270 (IKKE alarmtelefon! Bruk da 110). Ved akutte hendelser brukes som vanlig nødnummer 110, 112 og 113, skrev Strand kommune på sin nettside.

De indre delene av Ryfylke fikk ikke like sterk vind som de ytre fjordstrøkene.