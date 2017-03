Fryktar mindre vatn

Hiafossen, det mest kjende landemerket langs turistvegen til Viglesdalen, kan få veldig redusert vassføring. (Arkivbilde)

Clemens Kraft AS har levert inn konsesjonssøknadar for tre kraftverk i Årdal. Turistforeininga fryktar at opplevinga av turen ikkje blir den same med mindre vatn i fossane.