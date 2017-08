Har nådd to millionar

LAGAR FOLKEBUTIKK: Til neste sommar blir det butikk igjen på Fister etter at Annbjørg Breiland Egeland og Ola Mosnes og dei andre i Fister Butikkdrift AS har lukkast med å få folk til å teikna aksjar for to millionar kroner. Tom Haug (til venstre) i Joker-kjeden var til stades på folkemøtet i juni. (Arkivfoto: Magnar Riveland)