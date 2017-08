Ikke urolig for leiemarkedet

Eiendomsmegler Dag Soppeland tror heller leiemarkedet vil vokse i Strand.

Det er mange strandbuer som har hatt en elev fra Strand videregående skole på en hybel i kjelleren, eller har leid ut en hel bolig til Strand Mottak. Nå er et nytt elevbygg med 28 hybler på plass på Tau og Hero er i ferd med å avslutte sin asylmottaksdrift på Jørpeland. Enkelte har fryktet at det kan føre til et krakk i utleiemarkedet i Strand.