Salgsvognen til Manar Arabic Fastfood står i dag trafikkfarlig til på en plen kloss inntil en innkjørsel. Rådmannen vil ikke ha den på torget.

Rådmannen i Strand vil gi Lysefjorden Sjokolade Produksjon AS dispensasjon til fast plass for isbaren på Jørpeland torg. Men sier nei til fast plass for Manar Arabic Fastfood.