Jørpeland kan miste passene

Lensmann Geir Fatland og førstekonsulent Kjersti Olsen produserer i dag pass. Den tjenesten er i stor fare fra 2018. (Foto: Jens Bjørheim)

Fra 2018 kan man risikere at pass ikke lenger blir produsert ved lensmannskontoret på Jørpeland. Årsaken er at nytt og kostbart utstyr skal på plass og det betyr at færre lensmannskontor vil tilby denne tjenesten.