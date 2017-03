Kan bli lange køer

«Stord» har gått i stedet for «Finnøy» i Høgsfjord-sambandet de siste par ukene. Pendlere og kommuner mener at sambandet bør bli betjent av to ferjer. (Foto: Jens Bjørheim)

De lokale kommunene prøver nå overbevise sentrale myndigheter om at det trengst to ferjer mellom Oanes og Lauvvik for å unngå store køproblemer. Trafikken har økt mye i det siste.