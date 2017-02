Ønsker et område for alle

Det siste Snorre Walde ønsker, er at Tau kai blir overtatt av et byggefirma som deretter fyller kaien opp med eneboliger slik at området privatiseres. FOTO: Jens Bjørheim

Når Ryfast er på plass og Tau-sambandet legges ned, blir kaiområdet på Tau trolig overført til Strand kommune. Det betyr at lokalpolitikerne må ta stilling til hvordan området skal brukes i framtida. Snorre Walde fra Bygdelista for Tau og Nordre Strand håper at området ikke privatiseres.