Vann to prisar for eplemost

VANN TO PRISAR: Elisabeth Grønvik og eplemosten frå Grønvik Gard fekk to prisar under Det norske måltid fredag kveld. FOTO: Magnar Riveland

Grønvik Gard og Elisabeth Grønvik kunne gå til podiet og takka for to prisar under finalen av «Det norske måltid» i Stavanger fredag kveld.