Forsand vil sjå mot Strand igjen

Tore Hans Mikkelson og dei andre Strand-tilhengarane ønskjer å sjå mot Strand igjen om dei får Stortinget til å omgjera vedtaket om at Forsand skal bli slått saman med Sandnes. FOTO: Elin Moen Karlsen

Strand-tilhengarane i Forsand kommunestyre fekk i kveld fleirtal for at ordføraren skal be Stortinget og departementet om å gjera om vedtaket om at Forsand og Sandnes skal slåast saman i 2020.