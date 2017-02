Knapt fleirtal for Nye Sandnes

FEKK LOV: Bjarte S. Dagestad (til venstre) og Stanley Wirak får Stortinget si velsigning til å slå seg saman, slik kommunestyra i Forsand og Sandnes også ønskjer. FOTO: Foto: Sandnesposten

Fleirtalspartia på Stortinget er ikkje samde om Nye Sandnes, men Høgre, Frp og Venstre sikrar fleirtal for at Sandnes og Forsand kan slå seg saman. KrF ønskjer at kommunane i Søre Ryfylke skal gjera eit nytt forsøk på å finna saman.