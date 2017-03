Håpar ny hall er på plass innan to år

Arbeidsgruppa for fleirbrukshallen håpar at fleirbrukshallen kan vera klar til 100-årsjubileet til klubben om to år. (Teikning: Plank Arkitekter)

Arbeidsgruppa for fleirbrukshall i Staal Jørpeland IL går for ein storhall på 8400 kvadratmeter til 115 millionar kroner. Dei håpar å få hallen på plass i løpet av to år, men plasseringa er ikkje avklart.